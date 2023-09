Politieonderzoek nog in volle gang na schietpartijen Rotterdam

Het politieonderzoek is donderdagavond nog in volle gang bij het Heiman Dullaertplein in de Rotterdamse wijk Delfshaven, waar een 32-jarige man eerder op de dag een 39-jarige vrouw en haar 14-jarige dochter neerschoot. De vrouw stierf ter plekke, het meisje overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Voor een blok woningen, waar de eerste schietpartij gebeurde en de brand uitbrak in het huis van de verdachte, staan zwarte schermen. Om de hoek zijn forensische rechercheurs aan het werk bij een witte politietent, waar een lichaam ligt onder een wit laken, vermoedelijk van de omgekomen vrouw.

Omwonenden die nog niet terug naar huis kunnen, hebben onderdak gekregen in hotels, vertelde burgemeester Ahmed Aboutaleb die eerder op de avond met bewoners sprak in een tegenovergelegen ruimte van de gemeente. Het is niet bekend om hoeveel mensen het gaat.

De verdachte opende na de schietpartij in de buurt waar hij zelf ook woont, het vuur in een leslokaal in het Erasmus Medisch Centrum. Hierbij kwam een 43-jarige docent om het leven.