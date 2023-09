Rotterdamse metro stopt niet op station bij Erasmus MC

De Rotterdamse metrolijnen A, B en C stoppen op last van de politie niet op station Dijkzigt naast het Erasmus MC, meldt vervoerder RET. In het ziekenhuis vond donderdagmiddag een schietincident plaats en er werd brand gesticht.

Ook op het Heiman Dullaertplein in Rotterdam was een schietincident en brand. Door beide incidenten zijn dodelijke slachtoffers gevallen. Hoeveel dodelijke slachtoffers er zijn gevallen, deelt de politie nog niet.

Een 32-jarige Rotterdammer is aangehouden als enige verdachte.