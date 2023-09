Rutte: ontzetting groot na dramatische gebeurtenissen Rotterdam

“De ontzetting is groot na de dramatische gebeurtenissen in Rotterdam van vanmiddag”, laat demissionair premier Mark Rutte weten op het sociale medium X in een reactie op de schietpartijen in die stad. Daarbij vielen twee doden en raakte een meisje zwaargewond.

“Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers van het geweld, hun naasten en naar alle mensen die in grote angst hebben gezeten. Veel dank aan de mensen van de diensten voor hun optreden en hulpverlening ter plaatse”, zegt de premier verder.