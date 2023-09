Verdachte Rotterdam in 2021 veroordeeld voor dierenmishandeling

De 32-jarige man die is opgepakt voor de dodelijke schietincidenten donderdag in Rotterdam is een bekende van justitie. In 2021 is hij vervolgd en veroordeeld voor dierenmishandeling, zei hoofdofficier van justitie Hugo Hillenaar tijdens een persconferentie met de driehoek op het stadhuis. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat ervan uit dat de verdachte, een student aan de Erasmus Universiteit, in zijn eentje handelde.

Volgens Hillenaar wordt de man momenteel verhoord en werkt hij mee aan het onderzoek. “Over het motief van deze verschrikkelijke daad kunnen we op dit moment nog niets zeggen. Het onderzoek is nog volop bezig.” De Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke zei wel dat op dit moment wordt uitgegaan van een gerichte actie.

Een groot team van de politie doet dat onderzoek, “dat minutieus wordt uitgevoerd”.

De verdachte sloeg eerst toe, even voor 14.30 uur, bij een woning aan het Heiman Dullaertplein in de wijk Delfshaven, waar een 39-jarige vrouw en haar 14-jarige dochter werden neergeschoten. De vrouw overleefde dit niet. Het meisje ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Vervolgens heeft de verdachte brandgesticht. Volgens Hillenaar woonde de verdachte hier ook in de buurt.

De man is daarna naar het leslokaal gegaan aan de Erasmus Medisch Centrum. “Hij heeft daar zijn wapen gericht op een 46-jarige man, die als docent verbonden was aan het EMC. Deze man is helaas aan zijn verwondingen overleden.” De verdachte stichtte daarna nog op een andere plek in het EMC brand.