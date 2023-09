300 Nederlandse militairen voor VN-missie naar Irak

Nederland stuurt ongeveer driehonderd militairen als bijdrage aan de VN-missie naar Irak. Die komt onder bevel te staan van een Nederlandse militair. Ook stuurt het demissionaire kabinet drie Chinook-transporthelikopters, besloot de ministerraad vrijdag.

Vanaf 1 januari gaan 145 militairen tenminste een jaar lang in en rond de hoofdstad Bagdad aan de slag om daar de VN-missie te beveiligen. Verder gaat met de Chinooks een 120-koppig detachement mee. Chinooks zijn eerder ingezet tijdens de VN-missie in Mali.

De Nederlandse commandant van de VN-missie neemt een staf van vijftien mensen mee. Wie die post gaat vervullen, is nog niet bekendgemaakt. De missie moet de politie en strijdkrachten van Irak versterken, zodat het land weerstand kan bieden aan IS en andere terroristische dreigingen.

In de zomer was ook al besloten om maximaal twintig militaire en civiele experts aan de VN-missie te leveren. Nog eens zo’n dertig andere Nederlanders zijn actief in Irak, onder meer voor de EU-missie. Zij blijven in elk geval in Irak actief tot juli 2025.