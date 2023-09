Burgemeester Rotterdam voelt gitzwarte dag tot in zijn tenen

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam noemt de gebeurtenissen van donderdag “een gitzwarte dag” voor Rotterdam. “Ik word er boos en verdrietig van. Ik voel het in m’n hele lichaam, tot in m’n tenen”, zegt hij in een verklaring op de website van de gemeente.

Aboutaleb spreekt nogmaals zijn welgemeende medeleven uit naar de naasten van de slachtoffers van het “afschuwelijke incident”. “Onze aandacht gaat ook uit naar alle mensen die hierbij betrokken zijn, alles van dichtbij hebben gezien of getracht hebben hulp te verlenen onder moeilijke omstandigheden”, aldus de Rotterdamse burgemeester.

De gemeente benadrukt dat er allerlei vormen van hulp en ondersteuning zijn georganiseerd voor wie behoefte heeft om te praten.