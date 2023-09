Nieuw contract NS: spitsheffing alleen als laatste optie

De NS mag in de toekomst alleen een hoger tarief in de spits vragen als andere opties om te spits te verlichten niet werken. Dat staat in het nieuwe contract dat de spoorvervoerder voor de komende jaren sluit. Over de voorgenomen spitsheffing was veel ophef: reizigers zouden tot wel 2,50 euro meer gaan betalen voor een treinkaartje in de spits, terwijl lang niet iedereen een trein eerder of later kan nemen.

Nu moet de NS eerst aantonen dat het niet is gelukt om de spits te verlichten door het aantal zitplaatsen uit te breiden of om de dienstregeling aan te passen, zo staat in de nieuwe hoofdrailnetconcessie die vanaf 2025 ingaat. Ook moet de NS eerst proberen mensen uit de spits te halen door kaartjes in de daluren juist goedkoper te maken. Pas als die opties niet effectief blijken, mag de NS het kabinet en de Kamer vragen om een spitsheffing in te voeren. Die moeten eerst instemmen. Een nieuw tarievenstelsel mag pas vanaf 2026 worden ingevoerd.

Heijnen kondigde eerder deze week al aan dat de NS de voorgenomen spitsheffing opnieuw moet overwegen. Reizigersorganisatie Rover verzette zich al langer tegen de plannen. “Reizigers worden in de spits al genoeg gestraft met overvolle treinen, maar een leraar kan nu eenmaal niet kiezen hoe laat hij voor de klas komt te staan”, zei Rover-directeur Freek Bos voor de zomer.