Politie Rotterdam: groot onderzoek gaat tijd kosten

De politie in Rotterdam verwacht dat het tijd gaat kosten voor er meer gezegd kan worden over de “zeer impactvolle gebeurtenissen” van donderdag, waarbij drie mensen zijn doodgeschoten. De politie is volgens een woordvoerster gestart met een groot onderzoek naar de 32-jarige verdachte, die volgens de politie verantwoordelijk is voor de twee schietpartijen en de brandstichtingen. De politie denkt dat het om een gerichte actie ging.

Hoe de verdachte brand heeft gesticht in de woning aan het Heiman Dullaertplein en in het Erasmus MC is deel van het onderzoek, zegt de politie. Ook is nog niet bekend wat de relatie was tussen de verdachte Fouad L. en zijn drie slachtoffers.

De Rotterdamse korpschef Henk van Essen liet vrijdag op X, voorheen Twitter, weten dat hij “veel waardering” heeft voor de collega’s “die er vandaag gewoon weer staan.” Volgens de korpschef hebben de politie Rotterdam en andere hulpverleners donderdag “het verschil gemaakt.” Van Essen tweet ook dat de politie “vandaag nog stil is van de vreselijke gebeurtenissen in Rotterdam en het leed van de nabestaanden.”

Het Heiman Dullaertplein, waar de doodgeschoten vrouw en haar eveneens gedode dochter woonden, was vrijdagmorgen nog afgesloten. Bij de hekken liggen veel bloemen. De politie en de gemeente Rotterdam beslissen wanneer de omwonenden weer naar huis mogen, zegt een woordvoerder.