Rotterdam en Erasmus MC openen hulplijnen voor vragen over drama

De gemeente Rotterdam en het Erasmus MC hebben vrijdag beide een speciale hulplijn geopend voor mensen die vragen hebben of willen praten over de gebeurtenissen van donderdag in Rotterdam, waarbij drie mensen om het leven kwamen.

De speciale doorkieslijn van de gemeente is te bereiken door via het nummer 14010 een 5 in te toetsen. Dan komen ze terecht bij medewerkers aan wie ze vragen kunnen stellen, laat de gemeente weten. De hulplijn van het Erasmus MC is bedoeld “voor iedereen die gisteren aanwezig was tijdens het verdrietige incident, en daar over wil praten”, zo meldt het ziekenhuis op Instagram. Het telefoonnummer van de hulplijn is 010-704 44 49.

Gemeente, politie en het Erasmus MC krijgen heel veel vragen over wat er is gebeurd aan het Heiman Dullaertplein en in het Erasmus MC. Veel mensen willen weten of er condoleanceregisters worden geopend en of er openbare herdenkingen zijn. Rotterdam maakt later vrijdag bekend waar eventueel bijeenkomsten zijn. In het Erasmus MC is vrijdagmiddag een besloten bijeenkomst voor studenten en docenten van de faculteit Geneeskunde van de universiteit en personeel van het ziekenhuis.