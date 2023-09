SGP zet ook in op bestaanszekerheid en bestrijden van armoede

Ook de SGP zet bij de komende verkiezingen in op actuele ontwikkelingen zoals de bestaanszekerheid en de aanpak van armoede in Nederland. Zo wil de orthodox-christelijke partij de kinderarmoede halveren door een vereenvoudigde kinderbijdrage in te voeren. Ook moeten er goede sociale voorzieningen zijn voor mensen die buiten hun schuld niet kunnen rondkomen. Veel andere partijen richten zich ook op bestaanszekerheid in hun programma.

De partij wil onder meer ook een wet op rouwverlof.

Het nieuwe verkiezingsprogramma, dat vrijdag is gepresenteerd, heeft als motto ‘Woord houden’. Het verwijst naar “het Bijbelse kompas” en de klassiek-christelijke uitgangspunten van de partij, maar het staat ook voor “dat je weet wat je aan elkaar hebt”.

De partij koerst op drie speerpunten: hart voor kwetsbaar leven, focus op familie en pal voor veiligheid. Daarbij gaat het volgens de partij “om het leven zelf, hoe mensen met elkaar samenleven en dat wat nodig is om te kunnen leven”.

In “deze individualistische samenleving is het meer dan ooit nodig om op zoek te gaan naar gemeenschappelijke waarden en normen”, zei lijsttrekker Chris Stoffer bij de presentatie van het verkiezingsprogramma. Mensen moeten voor elkaar zorgen en als dat echt niet lukt, is de overheid er als vangnet.

De SGP houdt vast aan de doodstraf. Volgens de streng-christelijke partij kan de doodstraf voor levensdelicten, waaronder terroristische misdrijven, een rechtvaardige straf zijn. Ook vindt de partij dat verdachten van dit soort ernstige misdrijven uitgeleverd moeten kunnen worden aan landen die de doodstraf kennen. Maar dan moeten die landen wel een goed functionerende rechtsstaat zijn.

Partijvoorzitter Dick van Meeuwen vindt het een “sprankelend verkiezingsprogramma”. Er is veel aan de hand in Nederland. De nood onder mensen is hoog en er is “kortsluiting tussen de regering, overheid en kiezer”. Politiek die is gebaseerd op de normen en waarden van de SGP is “goed voor ons land”. Van Meeuwen benadrukte dat de SGP “een stabiele factor is, een betrouwbare partij”.

De SGP maakt een leiderschapswissel mee nu Kees van der Staaij na 25 jaar vertrekt uit de Tweede Kamer. Zijn opvolger Stoffer zei dat politiek Den Haag “verward en versplinterd” is. De partij heeft nu drie zetels in de Kamer en staat altijd redelijk stabiel op twee of drie zetels.