Stadsdeel Amsterdam-Oost toegevoegd aan wietproef

Het stadsdeel Amsterdam-Oost is toegevoegd aan het veelbesproken wietexperiment, zo heeft de ministerraad besloten. In de proef leveren legale telers wiet aan coffeeshops. Bij de toevoeging van Amsterdam als elfde gemeente staat wel opgemerkt dat het uitgangspunt is dat het “niet tot vertraging” zal leiden.

Het wordt niet uitgesloten dat coffeeshops “op een bepaald moment” in tien deelnemende gemeenten, maar niet in elf, bevoorraad kunnen worden. Het wordt daarom “wenselijk” genoemd dat voor de elfde gemeente een latere startdatum wordt uitgekozen.

Een gefaseerde start van het wietexperiment, betekent niet dat het experiment ook op verschillende momenten zal eindigen. “Voor alle elf deelnemende gemeenten zal het experiment op hetzelfde moment eindigen.”

Eerder werd al bekend dat de wietproef 15 december met een zogeheten aanloopfase van start gaat. Het experiment trapt dan af met twee legale telers die zullen leveren aan coffeeshops in Breda en Tilburg. Met ervaringen uit deze fase zullen de andere deelnemende gemeenten uiteindelijk ook starten met het experiment, zo werd eerder omschreven in een Kamerbrief.

Het experiment, dat meerdere keren werd uitgesteld, moet laten zien wat legale kweek en distributie doet voor de openbare veiligheid en de kwaliteit van de wiet.