Bikker: CU heeft lang tegen de neoliberale stroom in geroeid

De ChristenUnie (CU) heeft lang tegen de “neoliberale stroom” in geroeid, zei lijsttrekker Mirjam Bikker tijdens het verkiezingscongres van de partij in Zwolle. “Nu de samenleving daarin vastloopt, keert de wal het schip.” Ze ziet nu dat er “gelukkig” ruimte ontstaat in de politiek voor “een ander soort overheid”.

In haar toespraak deelt Bikker enkele speldenprikjes uit aan de VVD. De ChristenUnie heeft twee keer achter elkaar met de liberale partij in een kabinet heeft gezeten dat uiteindelijk is gevallen. “Als de VVD opgelegde en zelfverzonnen deadlines oplegt, dan wijken we niet”, zegt de partijleider over de geklapte gesprekken over migratie die deze zomer leidden tot een breuk in de coalitie.

Zonder haar bij naam te noemen lijkt Bikker zich ook te richten tot Caroline van der Plas. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen leidde het tot hoongelach toen de voorvrouw van de BoerBurgerBeweging voorstelde het minimumloon te verhogen, zonder te zeggen hoe dat wordt betaald. Kamerleden spraken over een gratis-bier-motie. Bikker zei de doorrekening van het verkiezingsprogramma van het Centraal Planbureau met vertrouwen tegemoet te zien. “Want we zijn niet van gratis bier.”