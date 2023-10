Dijksma: doorstroom Oekraïners stokt door tekort aan opvangplekken

De doorstroom van Oekraïense vluchtelingen vanuit Utrecht naar opvanglocaties elders in het land stokt. Hierdoor is de ‘hub’ in de Jaarbeurs – waar veel Oekraïners zich bij aankomst in Nederland als eerste melden – overvol. De zorgen van burgemeester Sharon Dijksma en de veiligheidsregio zijn groot omdat de toestroom van Oekraïners naar Nederland sinds de afgelopen maand flink is toegenomen. “De hub zakt door zijn hoeven”, aldus Dijksma maandagmiddag in de opvanglocatie.

Dijksma roept haar collega-burgemeesters op tot solidariteit. “Dat zij zeggen: ik heb plek.” Ook verwacht zij dat het heropenen van noodopvanglocaties nog het enige snel te realiseren alternatief is om de problemen het hoofd te bieden.

De bedoeling is dat mensen maar een tot maximaal drie nachten in de Jaarbeurs blijven en vanuit daar elders onderdak vinden, maar “de plekken zijn op”. In de nacht van zondag op maandag sliepen in de Jaarbeurs bijna twee keer zo veel mensen als de capaciteit (maximaal honderd) toelaat. Extra stretchers moesten worden bijgeplaatst. Door het tekort verblijven mensen langer dan gepland in het beursgebouw.

“De uiterste consequentie is het moeten sluiten van de locatie voor nieuwe vluchtelingen, omdat er simpelweg geen plek meer is om hen menswaardig op te vangen. En dan slapen er mensen buiten”, waarschuwt de burgemeester. De Jaarbeurs is niet berekend op grote groepen mensen. Er zijn zes toiletten en vluchtelingen liggen samen in een grote ruimte. Irritaties nemen toe.

Utrecht ziet de afgelopen periode andere vluchtelingen binnenkomen dan in het begin van de oorlog. Het gaat nu vooral om arbeidsmigranten en mensen die ernstig ziek zijn of psychische klachten hebben. Vaak verbleven zij eerst al elders in Europa en komen ze nu naar Nederland. Onder meer omdat de opvang hier gratis is, voor hereniging en om te werken, vertellen zij aan de veiligheidsregio.

In Utrecht wordt gekeken naar de juiste plek voor onderdak voor de verschillende groepen. Niet elke doelgroep is bijvoorbeeld overal ‘welkom’. “Daar komt bij dat voor mensen met een complexe zorgvraag het extra lastig is om onderdak te vinden”, zegt directeur Jaap Donker van de veiligheidsregio. “Met kunst-en-vliegwerk lukt het soms nog om plekken te vinden, maar ook dat is vaak niet meer mogelijk. Wij maken ons grote zorgen”, aldus de directeur.