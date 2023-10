Rotterdamse campagne moet drugsgebruikers bewust maken van impact

De gemeente Rotterdam is maandag gestart met een campagne om drugsgebruikers naar eigen zeggen bewust te maken van hun impact op de criminaliteit in de stad. Volgens de stad associëren drugsgebruikers zich niet zo snel met drugscriminaliteit, “toch dragen zij hier wel degelijk aan bij”, aldus de gemeente.

De campagne zal onder meer te zien zijn op sociale media, op billboards in de stad en op digitale schermen op metrostations. Onderdeel ervan zijn posters met teksten zoals ‘Jouw drugsgebruik blaast portieken op’ en ‘Er kleeft bloed aan jouw pil’. Ook kunnen mensen op de website www.drugsimpactrotterdam.nl kijken wat de gevolgen van drugsgebruik voor de stad zijn.

Onderzoek in het rioolwater van de stad wijst uit dat het drugsgebruik daar is toegenomen. In vergelijking met 2021 nam het gebruik van xtc toe met ruim 60 procent, cocaïne met 35 procent en cannabis met ruim 25 procent. “Omgerekend naar gebruikershoeveelheden spreken we over 5000 xtc-pillen, 70.000 lijntjes coke en 54.000 joints per dag in Rotterdam.” De waarde van deze drugs is naar schatting jaarlijks zo’n 130 miljoen euro. “Dat maakt de Rotterdamse markt zeer lucratief voor criminelen”, stelt de gemeente.

Volgens wethouder Vincent Karremans is er “niets ‘party’ aan partydrugs”. Hij gaat onder meer over de handhaving en buitenruimte in Rotterdam. “Natuurlijk ben jij als gebruiker niet verantwoordelijk voor de daden van een drugscrimineel. Maar: je draagt er wel aan bij”, aldus de wethouder. “Elke pil, elk lijntje is gelinkt aan explosies, liquidaties, uithalers in de haven, aan het ronselen van jonge gasten als drugsrunner voor de onderwereld.”