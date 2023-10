Aanpak toeslagfraude moest ‘onmogelijke’ 15 miljoen extra opleveren

De bestrijding van fraude met de kinderopvangtoeslag moest in 2011 25 miljoen euro opleveren. Dit besluit is doorgedrukt, terwijl de verantwoordelijke Belastingdienst had aangegeven maximaal 10 miljoen euro te kunnen ophalen bij fraudeurs. De parlementaire enquêtecommissie die het fraudebeleid in de afgelopen twee decennia ontleedt, is in haar onderzoek de extra ’taakstelling’, zoals zo’n bedrag in Haags jargon heet, tegengekomen. Dat werd duidelijk tijdens het verhoor van de voormalige topman van de Belastingdienst.

Specifiek de Belastingdienst, waar de kinderopvangtoeslag toen nog onder viel, was ervoor verantwoordelijk dat 25 miljoen euro werd opgehaald met het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik van de regeling. Dit gebeurde “onder politieke druk van het ministerie van Financiën en het ministerie van Algemene Zaken”, aldus commissielid Senna Maatoug (GroenLinks). De Belastingdienst, zelf onderdeel van Financiën, had dus aangegeven dat het onmogelijk was hiermee meer geld op te halen, maar dat protest was tevergeefs.

Peter Veld, tussen 2009 en 2015 de baas van de fiscus, zei zich niet meer te kunnen herinneren dat dit bedrag moest worden opgehaald. De commissie hield hem voor dat de discussies hierover “van ambtelijk niveau tot de ministerraad” liepen. Veld zag ook geen groot probleem met het verhoogde bedrag. “Maar als de Belastingdienst gewoon uitvoert wat uitgevoerd kan worden, dan blijkt achteraf wel of dat 10 of 25 miljoen is geworden”, aldus de inmiddels gepensioneerde ambtenaar. Als het geld niet wordt opgehaald en daarmee een gat in de begroting ontstaat, “dan is het een probleem van Sociale Zaken”, die qua beleid verantwoordelijk is voor kinderopvangtoeslag.