D66 opteert voor lagere verhoging minimumloon dan gehoopt

Het minimumloon gaat met een extra 1,2 procent omhoog in plaats van de door een Kamermeerderheid voorgestelde 1,7 procent. Dat is althans het voorstel van D66, nu is gebleken dat de voorstellen van politieke partijen om dit plan te betalen, minder opleveren dan gedacht. Vooral het plan om de inkoop van eigen aandelen te belasten is minder lucratief dan de partijen, onder aanvoering van GroenLinks en PvdA, hadden gehoopt.

Ook de voorgestelde verhoging van de bankenbelasting “was wel heel aanzienlijk ten opzichte van de omvang”, concludeert D66-Kamerlid van Weyenberg naar aanleiding van de brief van het kabinet. De partijen wilden 350 miljoen euro ophalen met een hogere bankentaks, maar deze heffing levert volgend jaar maar 470 miljoen euro op, verwacht het kabinet. “Dat bedrag hebben wij op 150 miljoen gezet”, aldus Van Weyenberg.

Het oorspronkelijke plan bevatte 425 miljoen euro extra naar kinderopvangtoeslag. Dit moet ook middeninkomens steunen. Hoe dit onderdeel van het plan er uiteindelijk uit gaat zien, is nog onduidelijk.