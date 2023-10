Onderzoek: plannen verduurzaming bij supermarkten ontbreken nog

Echte plannen om het assortiment, reclames en de winkels te verduurzamen, ontbreken vaak nog bij supermarkten, stelt Stichting Questionmark na onderzoek. De organisatie signaleert dat alle supermarkten zeggen zich aan het Klimaatakkoord van Parijs te willen houden. Maar in de praktijk heeft volgens de onderzoekers geen enkele supermarkt daadwerkelijk een plan om dat doel te behalen.

Volgens PLUS, die door de stichting als achterblijver wordt gezien, worden de maatregelen van de supermarkt op verschillende punten niet juist weergegeven in het onderzoek. “Wij zijn teleurgesteld over het resultaat. Op verschillende punten komen de inspanningen van PLUS niet goed tot z’n recht”, reageert de supermarktketen.

Volgens Questionkmark bevat het overgrote deel (85 procent) van de kant-en-klaarmaaltijden van supers nog vlees, vis of kaas. Daarnaast zit in meer dan 40 procent rood vlees, “de categorie voedsel met de hoogste ecologische afdruk”. Bovendien stimuleren aanbiedingen vooral dierlijke eiwitten, terwijl bijvoorbeeld noten en bonen minder uitstoot veroorzaken. Van de eiwitrijke producten in de aanbieding bevatte 19 procent geen vlees, vis of kaas. Overigens ziet Questionmark wel dat het totale aantal aanbiedingen van rood vlees over het algemeen daalt.

Albert Heijn, Aldi, Dirk, Ekoplaza, Jumbo, Lidl en PLUS zijn door Questionmark onderzocht. De stichting heeft de bevindingen gedeeld in een onderzoek en een lijst opgesteld, samen met Milieudefensie, Mighty Earth en Natuur & Milieu. Uiteindelijk wil de stichting dat supermarkten gezonder, duurzamer en diervriendelijker voedsel gaan verkopen.

Questionmark noemt Ekoplaza, Lidl en Albert Heijn voorlopers in het onderzoek. Zeker Lidl is zich in de afgelopen twee jaar meer gaan inzetten voor klimaat en natuur, zegt de stichting. “Maar bij alle supermarkten is er veel ruimte tot verbetering.”

PLUS stelt in een reactie dat onder zijn eigen merk uitsluitend biologische melk, karnemelk en yoghurt verkocht worden. Daarbij wijst het bedrijf erop dat een doelstelling om meer plantaardige producten te gaan verkopen onlangs is aangescherpt. Ook is er volgens de super veel aandacht in folders en op de werkvloer voor vleesvervangers en andere vegetarische producten. PLUS blijft echter wel aanbiedingen voor vlees, kaas en zuivel doen.

Ook Jumbo kan zich niet vinden in het onderzoek. “Ons beleid omvat een breed scala aan thema’s waarop wij ons richten om onze bedrijfsvoering en assortiment te verduurzamen: van voedselverspilling tot dierenwelzijn en van gezondheid tot milieu. Bovendien wordt er onterecht gesteld dat we nauwelijks investeren in de verduurzaming van landbouw.” Jumbo onderstreept dat het bedrijf concrete klimaatdoelstellingen heeft.