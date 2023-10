Praktijklocatie CBR in Enschede twee dagen dicht om intimidaties

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft de praktijkexamenlocatie in Enschede (Overijssel) gesloten vanwege “aanhoudende incidenten en bedreigingen door een oud-rijschoolhouder en zijn compagnon”. Daardoor kunnen donderdag en vrijdag geen rijexamens op die locatie worden afgenomen, meldt het CBR.

Volgens het CBR speelt de kwestie al twee jaar. Het tweetal verstoort regelmatig praktijkexamens waardoor die moeten worden afgebroken. “Daar hebben kandidaten, rij-opleiders en ook de examinatoren niet alleen veel last van, ze voelen zich ook met regelmaat ge├»ntimideerd”, aldus het CBR.

Volgens de rijschoolhouder zelf zou hij door het CBR zijn uitgeschreven vanwege een persoonlijke ruzie met de directeur van het CBR Alexander Pechtold, meldt RTV Oost. Hij zegt “vermeende misstanden bij het CBR aan de kaak te willen stellen”. Om dat te bewijzen volgde hij examenkandidaten en filmde hij de examenritten, aldus RTV Oost.

Een woordvoerder van het CBR ontkent de ruzie. Wel bevestigt hij dat de oud-rijschoolhouder door het CBR is uitgeschreven. Waarom dat is gebeurd wil de woordvoerder niet zeggen. Het CBR doet geen uitspraken over “individuele casussen”.

Het CBR heeft al maatregelen genomen tegen de intimidatie. Zo zijn er extra beveiligers ingehuurd en zijn er schermen rond het pand geplaatst. Maar ze hebben nog te weinig effect, stelt het CBR. De laatste weken zouden de acties van de oud-rijschoolhouder “in hevigheid” zijn toegenomen.

“Wij hebben dit besluit genomen, omdat we staan voor de veiligheid van kandidaten, opleiders en onze mensen”, zegt Pechtold over de tijdelijke sluiting van de locatie. “Al onze acties tot nu toe hebben niet tot resultaat geleid. We zetten nu in op een korte afkoelperiode. Het is een rigoureuze maatregel die we met pijn in ons hart nemen, maar dit kan zo echt niet meer. We hebben nauw contact met de burgemeester en politie om tot een oplossing van dit slepende probleem te komen.”

Kandidaten die nog moeten afrijden, kunnen dat op een ander moment gratis doen. Ze worden daarover op de hoogte gehouden door het CBR. Ook biedt het CBR twee gratis rijlessen aan. De theorie-examens gaan wel gewoon door. Die worden in een afgesloten ruimte afgenomen.