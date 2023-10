Weer verkiezingsdebatten bij RTL en de NOS

Ook aan de komende Tweede Kamerverkiezingen op 22 november wordt veel aandacht besteed op televisie. Zowel RTL als de NOS komen weer met extra uitzendingen en debatten.

Op RTL 4 zijn er twee debatten te zien, laat RTL donderdag weten. Bij het eerste, dat op 5 november wordt uitgezonden, komen drie lijsttrekkers van de grootste partijen aan het woord. Bij het tweede debat op 12 november zijn zes lijsttrekkers aan de beurt. Daarnaast zal er in de week voor de verkiezingen elke avond een lijsttrekker aanschuiven in de talkshow Beau. Ook in de nieuwsuitzendingen wordt veel aandacht besteed aan het laatste verkiezingsnieuws. Zo zijn er ook speciale uitzendingen van het RTL Ontbijtnieuws.

Bij de NOS zijn er ook weer televisiedebatten, laat een woordvoerder desgevraagd weten. Daarnaast komt er een zesdelige serie van NOS op 3 waarin lijsttrekkers aan de tand worden gevoeld en is er een Jeugdjournaal-debat.

De NOS besteedt ook op de radio aandacht aan de verkiezingen. Zo zal op NPO Radio 1 een debat worden uitgezonden en is er ’s ochtends in aanloop naar de verkiezingen dagelijks een lijsttrekker te horen in het journaal. De precieze programmering van de NOS wordt op een later moment bekendgemaakt.