50PLUS stemt zaterdag alsnog over kieslijst in online vergadering

De ledenvergadering van 50PLUS die vorig weekeinde in wanorde eindigde, wordt zaterdag digitaal voortgezet. De leden kunnen dan alsnog stemmen over de samenstelling van de kieslijst, waar zoals wel vaker bij de ouderenpartij veel discussie over is.

De ledenvergadering werd afgelopen zaterdag afgebroken voordat de kieslijst kon worden vastgesteld. Kort daarvoor was een van de kandidaten voor het lijsttrekkerschap, die door het bestuur uit de partij was gezet maar toch bij de vergadering was verschenen, door de politie uit de zaal verwijderd.

Door de mislukte ledenvergadering dreigde 50PLUS niet mee te kunnen doen aan de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. Partijen moeten uiterlijk 9 oktober hun kandidatenlijsten inleveren bij de Kiesraad. Zonder uitspraak van de leden zou de partij dat niet mogen doen.