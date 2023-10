Ajax-fan veroordeeld tot 16 dagen cel om rellen na duel Feyenoord

Een 29-jarige supporter van Ajax heeft een gevangenisstraf van 16 dagen opgelegd gekregen, met aftrek van een voorarrest van 13 dagen. De fan gaf bij de politierechter in Amsterdam toe dat hij na de gestaakte wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord een agent met een bierblikje heeft geraakt.

De veroordeelde supporter komt maandag vrij, omdat hij al 13 dagen in hechtenis zit. Hij moet ook een werkstraf van 100 uur verrichten en een alcoholcursus volgen en is een jaar niet welkom in de buurt van de Johan Cruijff ArenA.

Hij was de eerste van zes verdachten die zich vrijdag voor de rechtbank van Amsterdam moeten verantwoorden voor hun aandeel in de rellen na de gestaakte wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord op zondag 24 september. Zij worden beschuldigd van geweld tegen de politie.

Honderden supporters van Ajax probeerden de hoofdingang van de Johan Cruijff ArenA te bestormen en gooiden met stenen en andere voorwerpen naar de politie. Twee agenten raakten daarbij gewond.

De politierechter noemde het geweld tegen de politie een zeer ernstige zaak en kondigde aan dat hij de verdachten die stenen hebben gegooid naar agenten zwaarder wil bestraffen.