OM stopt onderzoek naar vermogensbeheerder na fouten

Het Openbaar Ministerie gaat vermogensbeheerder Box Consultants niet strafrechtelijk vervolgen. Het OM beëindigt het strafrechtelijk onderzoek naar het Brabantse bedrijf, omdat in de zaak fouten zijn gemaakt. Het onderzoek liep al tien jaar.

Het gaat om vertrouwelijke e-mails die advocaten stuurden aan hun cliënt Box Consultants, die in handen kwamen van het OM na een inbeslagname. De rechtbank in Den Bosch oordeelde eerder dat de Nederlandse staat onzorgvuldig heeft gehandeld door deze e-mails te bekijken en te gebruiken in een fraudeonderzoek.

Het OM erkent vrijdag in een persbericht het verschoningsrecht te hebben geschonden. “Bij de omgang met verschoningsgerechtigde gegevens zijn fouten gemaakt. Dit is mede het gevolg geweest van, achteraf bezien, onjuiste keuzes die door het Openbaar Ministerie in verband met deze strafzaak zijn gemaakt.” Op basis van uitspraken van rechters concludeert het OM “dat zij niet langer het recht heeft om de verdachten in deze strafzaak te vervolgen.”

Justitie zegt de gang van zaken te betreuren. “Het OM neemt dit zwaar op omdat het recht om in vrijheid met een geheimhouder, zoals een advocaat, notaris of arts te kunnen communiceren van groot belang is.”

Om in de toekomst vergelijkbare fouten te voorkomen, volgen er gesprekken met de advocatuur, rechtspraak en opsporingsdiensten over de toekomstige werkwijze.