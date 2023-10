Schietincident in trein in Rotterdam, geen gewonden

Twee mannen van 18 jaar zijn aangehouden na een schietincident donderdagavond in een trein op spoor 6 van Rotterdam Centraal. Niemand is gewond geraakt, meldt de politie die laat weten “dat dit heel anders had kunnen aflopen”.

Volgens de politie mondde een ruzie in de trein uit in een vechtpartij. Daarbij is mogelijk een vuurwapen op de grond gevallen en afgegaan. De betrokkenen zijn daarop uitgestapt en weggerend. Twee van hen konden worden gearresteerd.

De politie heeft een onderzoek ingesteld en is nog op zoek naar meer mensen die verantwoordelijk waren voor het schietincident. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.