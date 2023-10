Vakbond: treurig dat leeghoofden voetbal en agenten beschadigen

“Wij vinden het heel treurig dat voetbal en politiemensen steeds zo beschadigd worden door een aantal leeghoofden.” Dat zegt voorzitter van politievakbond ACP Wim Groeneweg in een reactie op het geweld dat agenten de afgelopen tijd rondom voetbalwedstrijden over zich heen kregen. Voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond (NPB) zegt op X, voorheen Twitter, dat politiemensen wederom een hoge prijs betalen voor de veiligheid van anderen.

Donderdagavond was het raak in Alkmaar. Supporters van de Poolse voetbalclub Legia Warschau bestormden de toegangspoort van het AZ-stadion en raakten slaags met de ME. Ook pakten Legia-aanhangers wapenstokken en pepperspray van ME’ers af. Een ME’er raakte bewusteloos. Voor deze bestorming is vooralsnog niemand aangehouden, wel werden twee spelers van de Poolse voetbalclub na afloop van de Conference League-wedstrijd tegen AZ opgepakt voor mishandeling.

Ook in Amsterdam ging het recent mis. Daar bestormden honderden supporters van Ajax de hoofdingang van de Johan Cruijff ArenA nadat de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord was gestaakt omdat er herhaaldelijk vuurwerk op het veld was gegooid. Ze keerden zich ook tegen de politie, die vijftien aanhoudingen verrichte. Twee agenten raakten gewond doordat ze met stenen werden bekogeld.

Volgens Groeneweg is het voor politiemensen “niet doenlijk meer om voetbalwedstrijden te bewaken. Dat wordt op deze manier bijna onmogelijk gemaakt.” De ACP-voorzitter geeft aan dat er inmiddels veel ideeën zijn geopperd om voetbalgeweld tegen te gaan. “Laten we die eerst maar uit gaan voeren nu.”

Struijs zegt op X in een reactie op een bericht over de onrust rond de wedstrijd in Alkmaar donderdagavond: “Daar gaan we weer. Echt tijd voor structurele oplossingen.”