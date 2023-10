Dringende oproep Van der Burg: 8400 extra opvangplekken nodig

Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) doet opnieuw een dringende oproep aan provincies en gemeenten om extra opvangplekken te regelen voor asielzoekers. Nog dit jaar zijn er 8400 extra opvangplekken nodig, schrijft hij vrijdag in een brief aan de commissarissen van de Koning en gemeenten.

Het gaat om reguliere opvangplekken, noodopvangplekken, en plekken voor ongeregistreerde asielzoekers en alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv’s). Van der Burg schrijft dat vooral bij die laatste groep “de nood hoog” is.

De staatssecretaris roept met name drie provincies die volgens hem ver achterblijven met de opvang, op om plekken te leveren. Zo wil hij van Zuid-Holland 1550 plekken en van Noord-Holland en Noord-Brabant elk 1400 plekken. Aan de overige negen provincies vraagt hij elk 450 plekken.

Van der Burg heeft ervoor gekozen om aan alle provincies een oproep te doen, omdat hij vreest “dat het niet realistisch is” dat de “drie meest achterlopende provincies” op korte termijn voor alle benodigde plekken kunnen zorgen. Hij vraagt om “begrip” van de provincies die al genoeg opvangplekken hadden geregeld, en er nu toch nog 450 extra moeten inrichten.

Van der Burg dringt er in zijn brief ook op aan dat de 16.000 statushouders die nu nog in een asielopvang verblijven, zo “spoedig mogelijk”, maar “uiterlijk voor het einde van 2023” een woning moeten krijgen.