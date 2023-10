Verdachten aansturen moord Wiersum willen extra getuigen horen

Verdachten die vrijdag terechtstaan voor het aansturen van de moordenaars van advocaat Derk Wiersum willen toch dat extra getuigen gehoord worden. Een van die mogelijke getuigen is Jaouad F., een familielid van Ridouan Taghi die in een cel in Marokko zit.

Dat bleek vrijdag op de eerste van tien zittingsdagen waarin tien mannen terechtstaan in een vervolgonderzoek naar de moord op advocaat Derk Wiersum. De raadsman werd op 18 september 2019 in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. De twee schutters zijn in hoger beroep al veroordeeld. Deze groep van tien verdachten zou de moord gefaciliteerd en georganiseerd hebben. Als de rechtbank Amsterdam het getuigenverzoek honoreert, kan dat betekenen dat de strafzaak wordt uitgesteld.

Twee van de tien verdachten, de 30-jarige Anouar T. en de 31-jarige Sezer B., zouden de moord aangestuurd hebben. B. zou in nauw contact staan met Jaouad F. Advocaat Bas Janssen, die Anouar T. bijstaat, verzocht om zowel B. als F. te horen. “Volgens het OM was F. de leider van de veronderstelde criminele organisatie. Hij lijkt de schakel te zijn.” Het Openbaar Ministerie heeft de verzoeken afgewezen. De twee officieren van justitie menen dat die verzoeken te laat komen.

Verdachte Anouar T., zelf ook familie van Ridouan Taghi, wil uitgezocht hebben dat hij is afgeluisterd. Daarbij gaat het ook om meerdere gesprekken die hij had met advocaten. “Ik heb uitspraken gedaan, doelbewust, omdat ik wist dat ik werd afgeluisterd en om het OM uit te lokken”, zei hij. Tegen zijn advocaat zou hij gezegd hebben dat in zijn schuurtje twee goudstaven verstopt waren. In werkelijkheid zat de schuur vol vuilnis omdat hij in conflict met de gemeente over de afvoer daarvan was. “Er zat een hele hoop ontlasting van mijn hond tussen.” De politie viel volgens hem het schuurtje binnen en nam dertig vuilniszakken mee. “Dat is nu mooi opgeruimd.”

Het Openbaar Ministerie reageerde hier niet op. De rechtbank Amsterdam komt vrijdagmiddag met een beslissing over deze verzoeken.