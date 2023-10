Zes verdachten voor rechter vanwege rellen na Ajax – Feyenoord

Zes verdachten moeten zich vrijdagmiddag voor de rechtbank in Amsterdam verantwoorden voor hun aandeel in de rellen na afloop van de vorige week zondag gestaakte wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord. Ze zouden stenen hebben gegooid naar de politie. Twee agenten raakten daarbij gewond.

Honderden supporters van Ajax bestormden de hoofdingang van de Johan Cruijff ArenA nadat de klassieker was gestaakt omdat er herhaaldelijk vuurwerk op het veld was gegooid. Ze keerden zich ook tegen de politie, die vijftien aanhoudingen verrichte. Zes relschoppers, variƫrend in de leeftijd van negentien tot 34 jaar, zitten nog vast op verdenking van openlijk geweld.

De wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord werd drie dagen later uitgespeeld. Feyenoord won met 4-0 in Amsterdam.