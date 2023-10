Advies aan Nederlanders in Israël: blijf thuis

Nederlanders in Israël wordt aangeraden thuis te blijven en bij luchtalarm naar een schuilkelder te gaan. Ook wordt geadviseerd de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen. Dat meldt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken desgevraagd na de aanval van de Palestijnse groep Hamas op Israël.

Het aantal Nederlanders dat in Israël verblijft of woont is niet duidelijk. Of er in Gaza Nederlanders wonen of zich bevinden is niet bekend. Er zijn voor zover bekend bij Buitenlandse Zaken geen getroffen Nederlanders, zo meldt de woordvoerder.

Voor Israël geldt voor verschillende plekken een reisadvies met de verschillende kleurcodes geel, oranje en rood. Voor Gaza is dat advies rood.

Of het reisadvies voor Israël wordt aangepast, is niet bekend.