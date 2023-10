Twee kinderen zijn ernstig gewond geraakt doordat de auto waar zij in zaten zondag op de A16 in Rotterdam over de kop is geslagen. Het gaat om een eenzijdig ongeval, meldt de politie.

In de auto zaten nog twee andere kinderen en twee volwassenen. Zij raakten ook gewond en iedereen is naar het ziekenhuis gebracht.

De A16 is voor de afslag naar de A20 in de richting van Utrecht volledig afgesloten.