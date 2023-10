Reisadvies voor Libanon aangescherpt

In verband met het opgelaaide conflict in Israël heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies voor buurland Libanon aangescherpt. Voor het gebied ten zuiden van hoofdstad Beiroet tot aan de grens met Israël geldt code oranje.

Dat betekent dat het ministerie aanraadt alleen noodzakelijke reizen te ondernemen zoals bij een noodgeval of overlijden binnen de familie. Het ministerie waarschuwt dat de veiligheidssituatie in de regio plotseling kan verslechteren door ontwikkelingen in het conflict tussen Hamas en Israël.

In andere delen van Libanon gelden code geel, de signalering van bepaalde risico’s, en code rood, wat betekent dat het ministerie mensen dringend verzoekt er niet naartoe te reizen. De zwaarste waarschuwing geldt voor de grensgebieden in het noorden en oosten van Libanon, de zuidelijke buitenwijken van hoofdstad Beiroet en de Palestijnse vluchtelingenkampen.

Nederlanders die het reisadvies negeren, doen dat op eigen verantwoordelijkheid en kunnen waarschijnlijk niet door de Nederlandse ambassade geholpen worden als ze in de problemen komen, waarschuwt het ministerie.