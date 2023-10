Minimumloon vooral omhoog voor wie 40 uur per week werkt

Het wettelijk minimumloon bedraagt vanaf 1 januari 13,27 euro per uur. Vooral voor mensen die 40 uur per week werken tegen het minimumloon, komt dat neer op een forse verbetering. Zij gaan 1,76 euro per uur meer verdienen. Dat komt doordat naast de halfjaarlijkse aanpassing aan het prijspeil (indexatie), een minimaal uurtarief wordt ingevoerd in plaats van een maandtarief.

Nu wordt het minimumloon nog per maand berekend. Daarbij maakt het niet uit of een werknemer 36, 38 of 40 uur per week werkt. Dat is in het nadeel van mensen die een langere werkweek maken. Op initiatief van de Tweede Kamerleden Barbara Kathmann (PvdA) en Senna Maatoug (GroenLinks) is de wet aangepast en komt er een minimumuurloon.

Wie 40 uur per week werkt, krijgt dus vanaf januari vier uur per week extra uitbetaald. Daardoor gaat deze groep er gemiddeld per uur ruim 15 procent op vooruit. Voor mensen die 36 uur per week werken, en daar nu per uur 12,79 euro voor krijgen, bedraagt de loonstijging 3,75 procent.

De Tweede Kamer wil het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen in juli volgend jaar met 1,2 procent extra laten stijgen, bovenop de nog vast te stellen indexatie. Om dat te betalen wil een meerderheid extra belasting heffen bij vermogenden, banken, beursgenoteerde bedrijven en hun aandeelhouders.

Een commissie die op verzoek van het demissionaire kabinet onderzoek heeft gedaan naar het bestaansminimum, adviseerde onlangs het minimumloon nog veel verder te verhogen. Veel gezinnen met een laag inkomen komen namelijk maandelijks honderden euro’s tekort. Meerdere partijen hebben deze aanbeveling een plaats gegeven in hun programma voor de komende Tweede Kamerverkiezingen.