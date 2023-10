Oud-minister en bedenker AEX-index Tjerk Westerterp overleden

Oud-minister en CDA-politicus Tjerk Westerterp is op 92-jarige leeftijd in zijn woonplaats Ulvenhout overleden, laat zijn familie aan het ANP weten. Hij was ook de bedenker van de AEX-index, de belangrijkste graadmeter van de beurs van Amsterdam.

Als minister van Verkeer en Waterstaat in het kabinet-Den Uyl (1973-1977) was hij onder meer verantwoordelijk voor het verplicht stellen van de bromfietshelm en het dragen van de autogordel. Ook de gele kentekenplaten op auto’s kwamen uit zijn koker, evenals de fietsreflector en de tachograaf in vrachtwagens.

In de politiek is zijn naam voor altijd verbonden aan de stormvloedkering in de Oosterschelde. Als minister van Verkeer en Waterstaat hield hij tot het allerlaatste moment vast aan de aanleg van een dichte dam in het Zeeuwse water. Dat was veilig en goedkoop. Maar toen Westerterps positie en die van het kabinet wankelden, stond de pragmaticus in hem op.

Tijdens de beslissende vergadering van de ministerraad draaide Westerterp om als een blad aan een boom en stemde in met een halfopen dam, die hij in de Tweede Kamer met verve verdedigde. In de Oosterschelde verrees vervolgens de stormvloedkering, later bestempeld als een ‘waterbouwkundig wereldwonder’.

Na zijn politieke carrière ging hij aan de slag bij de Optiebeurs in Amsterdam. Hij maakte deze beurs groot, met de nodige publiciteit. Zo stak hij met zijn Optiebeurs geld in sponsoring van voetbalclub Roda JC. Als publiciteitsstunt trok de club op advies van Westerterp Johan Cruijff aan als technisch adviseur. Daarnaast sponsorde de Optiebeurs ook de paardensport.

Westerterp stond ook aan de wieg van de AEX-index. Het idee hiervoor had hij opgedaan in de VS. De AEX begon in 1983 als de EOE-index (of European Options Exchange). Sinds 1994 gaat de graadmeter als AEX-index door het leven.

De in Rotterdam geboren Westerterp kwam na een journalistenopleiding en studie sociale wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen in de politiek terecht. Op jeugdige leeftijd was hij al actief in de KVP (dat later opging in het CDA).

Voor hij in 1973 minister werd, was Westerterp Tweede Kamerlid, wethouder, Europarlementariër en staatssecretaris Van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Biesheuvel. Begin deze eeuw was hij een paar jaar actief voor Leefbaar Nederland.