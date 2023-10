Ruim 25 procent van de Nederlanders ervaart dagelijks hoge stress: wat kunnen we daar zelf aan doen?

Stress is een onvermijdelijk onderdeel van het leven. Hoewel een beetje stress gezond kan zijn en je alert houdt, zorgt te veel stress voor gezondheidsklachten. In Nederland hebben we er collectief vooral last van op de werkvloer. Uit een panelonderzoek van Hart van Nederland ervaart ruim een kwart dagelijks stress op het werk en uit een ander onderzoek blijkt dat 1 op de 6 werknemers last heeft van een burn-out. Gelukkig zijn er verschillende effectieve manieren om stress te verminderen en een gezonder, gelukkiger leven te leiden. Hier zijn zeven tips die je kunt gebruiken om stress in je dagelijkse leven te verminderen.

1. Leer prioriteiten stellen

Een van de belangrijkste bronnen van stress is het gevoel overweldigd te worden door te veel verplichtingen en taken. Door prioriteiten te stellen en je te concentreren op de belangrijkste taken, kun je stress verminderen. Maak gebruik van to-do lijsten en agenda’s om je dag te plannen en zorg ervoor dat je realistische doelen stelt.

2. Neem regelmatig pauzes

Het is gemakkelijk om jezelf te verliezen in je werk of dagelijkse verplichtingen, maar het nemen van regelmatige pauzes is essentieel voor stressvermindering. Sta op, rek je uit, loop een stukje, of doe iets ter ontspanning van je geest. Korte pauzes gedurende de dag kunnen je productiviteit verhogen en stress verminderen.

3. Beweeg en sport

Lichaamsbeweging is een krachtige stressverlichter. Regelmatig sporten kan je helpen om spanning in je lichaam te verminderen en endorfines vrij te geven, die natuurlijke stressverlichters zijn. Zelfs een korte wandeling of een snelle yoga-sessie kan je helpen je beter te voelen. Voor ouderen met bijvoorbeeld gewrichtsproblemen, kan een sta-op-zetel een uitkomst zijn. Dat is een elektrisch verstelbare fauteuil waarmee je gemakkelijker uit een stoel kunt opstaan. Zo kun je ook als je minder mobiel bent in beweging komen.

4. Leer ontspanningstechnieken

Het beheersen van ontspanningstechnieken zoals diepe ademhaling en meditatie kan je helpen om stress te verminderen. Deze technieken kunnen je lichaam en geest kalmeren en je in staat stellen om beter met stressvolle situaties om te gaan. Neem dus regelmatig een momentje voor jezelf en ontspan in een relax-zetel door te mediteren, een boek te lezen of iets anders te doen waar je van ontspant.

5. Onderhoud sociale banden

Het hebben van sterke sociale banden is van vitaal belang voor het verminderen van stress. Praat met vrienden, familieleden of een vertrouwenspersoon over je zorgen en problemen. Soms kan het delen van je gedachten en gevoelens alleen al een enorme opluchting bieden.

6. Leer ‘nee’ zeggen

Het is gemakkelijk om jezelf te overbelasten door ‘ja’ te zeggen tegen te veel verplichtingen. Het is belangrijk om je eigen grenzen te erkennen en te leren ‘nee’ te zeggen als dat nodig is. Leer jezelf aan dat het niet egoïstisch is om voor jezelf te zorgen en jezelf te beschermen tegen overmatige stress.

7. Werk aan een positieve mindset

Een positieve mindset kan je helpen om beter met stress om te gaan. Probeer te focussen op de dingen waar je dankbaar voor bent en probeer negatieve gedachten te vervangen door positieve affirmaties. Het ontwikkelen van veerkracht kan je helpen om stressbestendiger te worden.

Minder stress in je dagelijks leven

Stress is onvermijdelijk, maar het is ook iets dat je kunt beheersen en verminderen door het ontwikkelen van positieve gewoonten. Het is belangrijk om te onthouden dat stressmanagement een persoonlijk proces is, dus experimenteer en ontdek welke technieken het beste voor jou werken. Door actief te werken aan het verminderen van stress, kun je een gezonder, gelukkiger leven leiden en beter omgaan met de uitdagingen die het leven met zich meebrengt.