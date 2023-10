Hof doet uitspraak in zaak doodgestoken Haagse rugbyster

Het gerechtshof in Den Haag doet dinsdag uitspraak in de zaak tegen een 43-jarige man die in mei 2021 rugbyster Renée Barendregt zou hebben gedood. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Ferry T.

T. wordt ervan verdacht de 23-jarige vrouw te hebben doodgestoken en daarna haar lichaam in brand te hebben gestoken. Het lichaam van Barendregt, speelster van de Haagsche Rugby Club, werd gevonden in Scheveningen. In de Doorniksestraat is ze van haar fiets getrokken en in de bosjes misbruikt en doodgestoken. Op het gevonden mes op de plek van het misdrijf is T.’s DNA aangetroffen. Tevens zijn er camerabeelden waarop slachtoffer Barendregt en T. te zien zijn.

Na de aanranding en het steken is T. naar huis gereden om benzine te halen, waarmee hij het lichaam van het slachtoffer heeft overgoten. Het is niet vastgesteld of het slachtoffer nog leefde toen T. haar in brand stak.

De rechtbank veroordeelde T. vorig jaar tot achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging. De advocaten van T. hebben voor een lagere gevangenisstraf gepleit, zodat de tbs-behandeling eerder kan beginnen. Een motief voor het doden van Barendregt is nooit duidelijk geworden. Ze lijkt een willekeurig slachtoffer.