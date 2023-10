Kiesraad meldt welke partijen kandidatenlijsten hebben ingeleverd

Met nog ongeveer zes weken te gaan tot de verkiezingen voor de Tweede Kamer wordt duidelijk welke partijen van plan zijn daaraan mee te doen. De Kiesraad maakt dinsdag namelijk bekend welke partijen een kandidatenlijst hebben ingeleverd. Dat moest maandag gebeuren. Wie geen lijst heeft ingeleverd, kan definitief niet meedoen.

Het is nog niet zeker dat alle partijen met een kandidatenlijst daadwerkelijk kunnen meedoen aan de verkiezingen. De lijsten moeten nog worden goedgekeurd. Dat gebeurt vrijdag in een openbare zitting van de Kiesraad. Die maakt dan bekend welke partijen een geldige lijst hebben ingeleverd wie de kandidaat-Kamerleden zijn. Ook krijgen alle kandidatenlijsten dan een nummer voor op het stembiljet.

Het wordt onder meer spannend voor 50PLUS. Die partij kreeg in 2021 één zetel, maar lijsttrekker Liane den Haan splitste zich iets meer dan een maand later af van de partij en begon haar eigen fractie. Een partijcongres vorige maand eindigde in chaos toen de politie de tijdelijk geroyeerde kandidaat-lijsttrekker Gerard van Hooft verwijderde uit de zaal. Afgelopen zaterdag werd Van Hooft alsnog gekozen tot lijsttrekker.

Zeventig partijen zijn geregistreerd bij de Kiesraad, de eerste stap naar deelname aan de verkiezingen. Dat zijn er minder dan in 2021. Toen waren 89 partijen geregistreerd, waarvan 37 uiteindelijk meededen aan de verkiezingen.

De Kamerverkiezingen zijn op woensdag 22 november.