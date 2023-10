ProRail: aantal aanrijdingen met beroepsvervoer moet omlaag

Het aandeel van botsingen met beroepsvervoer op spoorwegovergangen stijgt, zo meldt spoorbeheerder ProRail. Uit cijfers blijkt dat bij een kwart van de ongevallen op overwegen beroepschauffeurs zijn betrokken. Juist deze aanrijdingen tussen treinen en soms zware voertuigen zoals vrachtwagens kunnen grote gevolgen hebben. ProRail start daarom dinsdag een campagne gericht op deze doelgroep.

“Juist van beroepschauffeurs die met zwaar materieel werken verwacht je alert verkeersgedrag. Daarom trekken wij aan de bel en willen we deze bestuurders meer bewust maken van de risico’s”, legt CEO John Voppen van ProRail uit. Dat doet de spoorbeheerder door een aantal korte video’s te verspreiden waarin verschillende situaties zijn te zien met zwaar vervoer op spoorkruisingen “waarbij het gevaar direct zichtbaar wordt”.

Beroepschauffeurs waren in de afgelopen tien jaar betrokken bij ongeveer 75 botsingen op overwegen, stelt ProRail. Hierbij vielen zes dodelijke slachtoffers en ongeveer vijftig zwaar- en lichtgewonden. Het totale aantal aanrijdingen op het spoor neemt de laatste jaren juist af. Het gemiddelde is tussen 2012 en 2022 gezakt van 44,8 naar 31,6 aanrijdingen op overwegen per jaar. Bij 25 procent van deze incidenten is beroepsvervoer betrokken.

Ook de materiĆ«le schade als gevolg van ongelukken met beroepsvervoer is vaak “enorm”, aldus ProRail. Het gaat dan bijvoorbeeld om schade aan het spoor, overweginstallaties en de trein. Reizigers ondervinden vaak hinder als gevolg hiervan. “Jaarlijks zijn ongeveer 50.000 minuten treinvertraging het gevolg van overwegongevallen, wat overeenkomt met het opheffen van circa 1600 treinen per jaar”, legt ProRail uit.