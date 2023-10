Rijkswaterstaat verwacht verkeersdrukte door start herfstvakantie

Rijkswaterstaat verwacht dat het vrijdag druk wordt op de Nederlandse snelwegen zodra twee regio’s de herfstvakantie ingaan. Voor het midden en zuiden van het land start de schoolvakantie vrijdagmiddag, en dus zullen meer mensen dan gewoonlijk de weg op gaan voor vakantie of recreatie.

Vorig jaar zorgde het begin van de herfstvakantie in combinatie met regen in de avondspits op vrijdag voor meer dan 350 kilometer file op de rijkswegen, zo haalt Rijkswaterstaat aan. De dag ervoor stond er zowel in de ochtend als avond meer dan 500 kilometer file, volgens de organisatie een van de drukste spitsen van het hele jaar. Dit jaar is er geen herfstweer voorspeld voor het einde van de week, maar toch kan een combinatie van vakantieverkeer, ongelukken en werkzaamheden zorgen voor vertragingen.

De herfstvakantie duurt een week. Op 23 oktober moeten kinderen weer naar school in de provincies Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. Om de vakantiedrukte te spreiden, is regio noord een week later vrij dan de andere twee regio’s.