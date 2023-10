Schatting ministerie: tiental Nederlandse bedrijven in Israël

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft weet van een tiental Nederlandse bedrijven in Israël. Hoeveel Nederlandse bedrijven er precies in Israël zitten, is niet bekend. De schatting is op basis van het netwerk van de Nederlandse ambassade in Israël. Het gaat onder andere om bedrijven in de levensmiddelen- en drankenindustrie, logistiek en technologie.

De schatting geeft geen compleet overzicht van het aantal bedrijven, benadrukt een woordvoerder van het ministerie. “Ze hoeven zich niet te melden en ook niet te zeggen met hoeveel mensen ze in Israël zijn.”

Veel Nederlandse bedrijven doen volgens Buitenlandse Zaken bovendien zaken met Israël vanuit Europese kantoren.