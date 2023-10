Strengere regels uitzendbureaus wegens uitbuiting arbeidsmigrant

Regels voor uitzendbureaus worden aangescherpt om uitbuiting van arbeidsmigranten tegen te gaan. Om te zorgen dat de nieuwe regels goed worden nageleefd, wordt de Arbeidsinspectie uitgebreid met negentig voltijdbanen.

Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De minister constateert dat bureaus momenteel regels omzeilen en dat dit leidt tot “schrijnende situaties” voor arbeidsmigranten.

“Nog te vaak worden arbeidsmigranten in Nederland behandeld als tweederangsburgers. Zij slapen in slechte omstandigheden en werken op gevaarlijke plekken, met onzekere contracten. Malafide uitzendbureaus maken misbruik van hun kwetsbare positie en verdienen daar geld aan. Dit is Nederland onwaardig”, aldus van Gennip.

In de nieuwe situatie moeten de bureaus onder meer een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) indienen en een waarborgsom van 100.000 euro overmaken. Verder moeten ze laten zien dat ze het juiste loon betalen en netjes hun belasting betalen. Partijen die gebruikmaken van de diensten van uitzendbureaus mogen voortaan alleen zaken doen met bedrijven die zich aan die regels houden, is het idee van het voorstel.

Overtredingen van de nieuwe regels leiden tot boetes of zelfs tot schorsingen als de situatie niet verbetert. Er zijn in Nederland momenteel meer dan 15.000 uitzendbureaus. De nieuwe regels gelden naar verwachting vanaf 1 januari 2026, aldus het ministerie.