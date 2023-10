Adema weigert opnieuw wens Kamer verbod glyfosaat uit te voeren

Landbouwminister Piet Adema wil – opnieuw – geen gehoor geven aan de oproep van de Tweede Kamer om tegen verlenging van het gebruik van glyfosaat te stemmen in de Europese Unie. Een motie die woensdagavond in een Kamerdebat is ingediend door D66-Kamerlid Tjeerd de Groot werd door de demissionair minister ontraden. Dat betekent dat Adema niet tegemoet wil komen aan de wens van de Kamer. Donderdagmiddag wordt over de motie gestemd.

De verwachting is dat de motie door een Kamermeerderheid zal worden gesteund. Dat doen in ieder geval GroenLinks-PvdA en Partij voor de Dieren, die de motie van D66 mede hebben ondertekend.

In het debat woensdagavond ontbraken onder meer PVV, ChristenUnie, DENK, Volt en Pieter Omtzigt. Deze fracties stemden vorige maand voor de motie waarin Adema ook al werd opgeroepen tegen verlenging van de onkruidverdelger te stemmen. Dinsdag werd duidelijk dat de demissionair minister die wens van de Kamer naast zich neerlegt. Hij onthoudt zich vrijdag in de EU van stemming.

Het is aannemelijk dat dezelfde partijen donderdag voor de motie stemmen. Daarmee vindt een ruime meerderheid van de Kamer opnieuw dat de minister tegen verlenging moet stemmen.

De Kamerleden benadrukken in hun nieuwe motie dat er te veel gezondheidsrisico’s kleven aan het gebruik van en blootstelling aan glyfosaat. Er zijn wetenschappelijke aanwijzingen dat er een verband is tussen glyfosaat en de ziekte van Parkinson.

Het is ongebruikelijk dat een minister tot twee keer toe een motie naast zich neerlegt. Omdat het kabinet demissionair is en verkiezingen al volgende maand zijn, worstelen politici met de vraag of ze de minister naar huis moeten sturen met een motie van wantrouwen of hem via een motie van afkeuring een forse tik op de vinger moeten geven.

“Wat doe je dan als de Tweede Kamer, het hoogste orgaan, de minister opdraagt om iets te doen en hij doet het niet. Hij weigert het gewoon”, zei Laura Bromet (GroenLinks-PvdA). De minister heeft in haar ogen niets bereikt en luistert niet naar de Kamer. Maar omdat het debat van woensdagavond het laatste landbouwdebat met Adema is voor de verkiezingen “en de minister al op weg is naar de uitgang” heeft Bromet besloten het “hier dan maar bij te laten”.

Een motie van BBB-voorvrouw Caroline van der Plas waarin Adema wordt opgeroepen vrijdag vóór verlenging van glyfosaatgebruik te stemmen, werd ook door hem ontraden.