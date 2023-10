Arnhemse burgemeester in rouwboek: uw leed is ook mijn leed

In de hal van het stadhuis in Arnhem ligt sinds woensdagmorgen een rouwboek waarin mensen hun gevoelens over het geweld in Israël en de Gazastrook kunnen opschrijven. Burgemeester Ahmed Marcouch tekende als eerste: “Waarde nabestaanden, dierbare geliefden, hier in Arnhem is uw leed ook mijn leed. Uw diep betreurde verliezen zijn ook de verliezen van mij en mijn omgeving”, schreef hij in een speciaal voor het rouwbeklag ingerichte hoek in de stadhuishal.

Marcouch nam een jaar geleden het initiatief voor een samenwerkingsverband van christenen, joden en moslims in zijn gemeente. Dit netwerk zorgt er deze week voor dat er in Arnhem steeds kerken, synagogen en moskeeën geopend zijn voor mensen die behoefte hebben aan troost, steun of gebed. “Laten wij de slachtoffers eren door vrede te blijven zoeken. Leve het leven!” aldus de burgemeester in het rouwboek.

Arnhem heeft net als veel gemeenten de vredesvlag uitgehangen. Marcouch heeft op X, voorheen Twitter, ook geschreven over “zijn verdriet over zoveel bloedvergieten in Israël/Palestijnse gebieden”. Dat is hem al op vele tientallen boze reacties en scheldpartijen komen te staan. Daar had de burgemeester al rekening mee gehouden, zegt zijn woordvoerster, maar hij vindt dat voor alle meningen ruimte moet zijn. De gemeente is volgens haar niet van plan om scheldpartijen te verwijderen of te blokkeren op X.