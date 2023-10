G4 wil geld om corporaties meer betaalbare huizen te laten bouwen

Om de bouw van betaalbare woningen gaande te houden, willen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht (de G4) en Eindhoven dat het Rijk financieel te hulp schiet. Het geld zou vooral naar de woningcorporaties moeten gaan die dan alsnog huizen voor middenhuur kunnen bouwen waar veel vraag naar is, schrijven de verantwoordelijk wethouders in een gezamenlijk statement. Ook wordt gevraagd om lagere “belastingdruk” voor woningcorporaties zodat die meer geld overhouden voor investeringen.

De bouw van betaalbare woningen blijft achter, onder meer door de gestegen prijzen van bijvoorbeeld bouwmateriaal en de hoge rente. Corporaties hebben nu en ook in de toekomst “te weinig financiĆ«le armslag” en daarom willen deze gemeenten dat daar meer geld heen gaat, zodat de corporaties hun steentje kunnen bijdragen. “Voordeel van een grotere rol voor corporaties is dat er meer betaalbaar gebouwd wordt in de stedelijke regio’s met zekerheid dat het voor langere tijd in het betaalbare segment blijft”, vinden de vier grote steden en Eindhoven. Zonder steun van het Rijk worden de komende jaren minder betaalbare huizen gebouwd, vrezen ze.

Met extra geld zouden ook woningen kunnen worden verduurzaamd en kunnen ook woningen die kampen met bijvoorbeeld funderingsproblemen worden aangepakt. De wethouders hopen op bijval in de Tweede Kamer.