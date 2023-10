KLM vliegt toch niet naar Tel Aviv, veiligheid te groot vraagteken

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft besloten om donderdag toch geen vlucht naar Israël uit te voeren om Nederlanders terug naar huis te brengen. KLM vindt het op dit moment “onvoldoende mogelijk” om een veilige vlucht voor passagiers en bemanning uit te voeren naar Tel Aviv.

“We namen dit besluit met een zwaar gemoed omdat we ons realiseerden dat veel mensen uitkeken naar een vlucht terug naar Nederland. Voor KLM is veiligheid van crew en passagiers van het grootste belang”, schrijft de maatschappij op de eigen site.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken vroeg KLM eerder deze week om een repatriëringsvlucht uit te voeren. KLM stemde in, maar hield daarbij wel de slag om de arm dat zo’n vlucht alleen mogelijk is als de veiligheid voldoende gewaarborgd is.

“Echter, op basis van de ervaringen van de militaire vlucht van vandaag en de meest recente informatie over de situatie in Israël, is het voor de burgerluchtvaart op dit moment onvoldoende mogelijk om een veilige vlucht voor passagiers en bemanning uit te voeren”, stelt KLM

Woensdag is een militair transportvliegtuig vanuit Eindhoven vertrokken om Nederlanders op te halen uit Tel Aviv. Het toestel, een Airbus A300, biedt plaats aan ruim tweehonderd mensen.