Studenten gaan actievoeren tegen ‘verwoestende’ renteverhoging

Studenten zijn niet van plan zich zomaar neer te leggen bij de aangekondigde vervijfvoudiging van de rente op studieschulden. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) houdt over twee weken een protest voor de Tweede Kamer tegen de forse rentestijging. De bond voorziet “een verwoestend effect op zowel huidige studenten als oud-studenten” als de renteverhoging doorgaat.

De rente die (oud-)studenten over hun studielening moeten betalen, stijgt op 1 januari 2024 naar het hoogste niveau in veertien jaar tijd. Voor de meeste studenten gaat het percentage van 0,46 procent naar 2,56 procent. Dat is niet zozeer een politiek besluit geweest: de rente op studieschulden is gekoppeld aan de rente die de overheid kwijt is aan staatsobligaties met een looptijd van vijf jaar. Als de rente op de kapitaalmarkt stijgt, volgt de rente die (oud-)studenten betalen automatisch.

Volgens de LSVb leidt de voorgenomen verhoging tot grote onrust onder studenten. Voorzitter Elisa Weehuizen ziet “enorme financiële wanhoop onder studenten”. Die hebben ook al te maken met stijgende huurkosten, hoger collegegeld en duurder levensonderhoud in het algemeen. Daar staat tegenover dat de basisbeurs dit collegejaar is heringevoerd. Het maandbedrag is het eerste collegejaar ook extra hoog vanwege de inflatie, maar die verhoging wordt daarna niet verlengd.

Tijdens het protest op 25 oktober gaat de LSVb pleiten “voor het stoppen van de renteverhoging en meer compensatie voor studenten”. Juist nu het verkiezingstijd is, wil de bond van politieke partijen horen “wat hun antwoord is op de zorgen van studenten”.

De renteverhoging kan ook nog inzet worden van een juridische strijd. Adviesbureau Legal Advice Wanted zegt een rechtszaak tegen de Staat voor te bereiden, omdat de rentestijging volgens de juristen van het kantoor onrechtmatig is. De overheid heeft volgens hen studenten niet goed geïnformeerd over de financiële risico’s die verbonden zijn aan het aangaan van een studieschuld.

Jarenlang hoefde over studieleningen geen rente te worden betaald. Volgens de juristen heeft de overheid ten onrechte “de suggestie gewekt dat de rente op nul procent zou blijven”.