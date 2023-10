Aantal abortussen vorig jaar flink gestegen volgens inspectie

Meer vrouwen hebben vorig jaar hun zwangerschap laten beëindigen dan een jaar eerder. Het aantal abortussen nam met bijna 15 procent toe tot 35.606 in totaal, meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in een jaarlijkse rapportage.

De toename was ongeveer gelijk in alle leeftijdsgroepen. Onder tieners nam het aantal zwangerschapsafbrekingen iets minder toe, maar nog altijd met 13 procent. In 2020 en 2021 daalde het aantal abortussen juist licht.

Negen van de tien vrouwen die hun zwangerschap laten beëindigen in een ziekenhuis of gespecialiseerde kliniek, wonen in Nederland. Het aandeel buitenlandse vrouwen steeg iets, naar 9,2 procent van het totaal.

Een zwangerschap beëindigen mag in Nederland in de meeste gevallen van de wet tot 24 weken. In de praktijk wordt doorgaans 22 weken aangehouden, omdat de duur van de zwangerschap niet zo nauwkeurig te bepalen is. Na de wettelijke termijn mag het alleen als er zwaarwegende medische redenen zijn, bijvoorbeeld als het kind niet levensvatbaar is.

De IGJ heeft geen duidelijke verklaring voor de toename van het aantal abortussen. Klinieken en ziekenhuizen moeten de cijfers aanleveren bij de inspectie, maar die heeft vanwege privacyregels geen mogelijkheden om ze verder te analyseren. Dat is in de wet zo geregeld, omdat het niet de bedoeling is dat abortussen herleid kunnen worden tot personen.

Vrouwen in de leeftijdscategorie van 30 tot 35 jaar laten het vaakst een zwangerschap afbreken, gevolgd door vrouwen tussen de 25 en 30 jaar.