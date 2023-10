Geen andere rechters in zaak familielid Taghi

In de zaak tegen de 21-jarige Aimane T., een familielid van de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi, worden geen andere rechters aangesteld. De wrakingskamer in de rechtbank in Arnhem wees donderdag dit verzoek af.

“We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de verdachte kennelijk de zaak niet wil afronden”, reageerde een van de gewraakte rechters donderdag in de rechtbank in Arnhem. Ze sprak van misbruik van het recht om te wraken. Advocaat Yehudi Moszkowicz vreest dat de rechters die nu op de zaak zitten vooringenomen zijn. “We hebben hier een verbalisant die bekent dat hij heeft gemanipuleerd met stukken en dan krijg ik niet de gelegenheid hem daar vragen over te stellen”, zei de raadsman.

Met de beslissing om geen nader onderzoek te doen naar een agent die volgens de advocaat gemanipuleerd heeft met bewijsstukken, toonden de rechters zich niet partijdig, vond de wrakingskamer. De rechtbank wilde donderdagmiddag de zaak hervatten, maar zag daar vanwege tijdgebrek vanaf.

Moszkowicz meent dat een agent een van de app-berichten uit het dossier handmatig gewist heeft. Omdat het bewijs vrijwel uitsluitend uit gekraakte app-berichten bestaat, is de beslissing om dit niet te onderzoeken volgens hem onbegrijpelijk. Ook Aimane T. voelde zich niet gehoord door de rechters in Arnhem. “Het voelt voor mij dat ik mijn eigen onschuld moet bewijzen. Volgens mij werkt het zo niet in Nederland. Ik heb het gevoel geen eerlijk proces te krijgen.”

Voor partijdige rechters hoeft T. in deze zaak niet te vrezen, reageerde een van de gewraakte rechters. De gewraakte rechters vroegen ook om een zogeheten wrakingsverbod. Volgens hen wordt het recht om te verzoeken de rechters te vervangen in deze zaak misbruikt. Al twee keer eerder werd de zaak uitgesteld terwijl die toen afgehandeld had moeten worden. De wrakingskamer legde dat verbod niet op. Het was in deze zaak voor het eerst dat de rechters gewraakt zijn.