Halsema: OM alert op uitingen bij protesten over situatie Israël

Het Openbaar Ministerie is bij de demonstraties in Amsterdam vanwege de situatie in Israël, extra alert op eventuele uitingen of handelingen die in strijd zijn met de wet. Dat meldde de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema donderdag tijdens de raadsvergadering. Onder anderen een zaakofficier en een tolk zullen “nauwlettend kijken”, ook vanwege eventuele leuzen in het Arabisch of een andere taal, aldus de burgemeester.

“Iedereen moet in volle vrijheid kunnen demonstreren en we dulden dan ook geen intimidatie van demonstranten of zogeheten tegendemonstranten”, aldus Halsema. Ze benadrukt dat dit zowel geldt voor de pro-Israël-manifestatie donderdagmiddag op de Dam als de pro-Palestina-mars die zondag door het centrum van de hoofdstad gaat.

“Mij bereiken veel geluiden uit de Joodse gemeenschap van mensen die bang zijn, ook om vanmiddag te demonstreren”, aldus Halsema, die daaraan toevoegt dat de gemeente “alert is”. Datzelfde geldt voor islamitische instellingen. “Wij staan samen voor alle Amsterdammers, discriminatie en intimidatie horen hier niet thuis.”