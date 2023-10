JA21-oprichter maakt zich geen zorgen over vertrek partijleden

JA21-oprichter Joost Eerdmans maakt zich “totaal geen zorgen” over de politici die tot voor kort namens JA21 in Provinciale Staten, waterschappen, Tweede Kamer en Europees Parlement zaten, maar zijn overgestapt naar onder andere BBB. Hij vindt het juist “prettiger” dat mensen de partij verlaten als zij de koers van JA21 niet onderschrijven, in plaats van dat ze “lang ontevreden blijven rondlopen”.

“We staan voor een realistische en rechtse koers van Nederland. Daarvoor zijn we opgericht”, zegt Eerdmans tegen het ANP. Als mensen zich niet (meer) thuis voelen bij die koers, dan is het “beter dat ieder zijns weegs gaat”, vindt hij. “Interne discussie is altijd prima”, voegt hij daar aan toe, maar niet met mensen die de ingezette koers niet onderschrijven.

De afgelopen weken zijn drie JA21-politici bij waterschappen en twee Statenleden naar andere partijen overgestapt. Donderdag kwam daar Leendert Verheij bij, die in het Hoogheemraadschap van Delfland is overgestapt naar BBB.

Van de vertrekkers had volgens Eerdmans “niemand met ons een probleem, maar het zijn spannende tijden, voor iedereen”. Wel weet hij dat een aantal mensen uit teleurstelling over een lage plek op de kandidatenlijst voor de Kamerverkiezingen is opgestapt.

Het rommelt echter al maanden binnen JA21. Eerder dit jaar stuurden partijleden, onder wie het inmiddels naar BBB overgestapte Kamerlid Nicki Pouw-Verweij, een brief naar het bestuur waarin zij stevige kritiek uitten op de achterblijvende interne democratisering. Vorige maand stapte naast Pouw-Verweij ook Derk Jan Eppink over naar BBB. Eerdmans zit nu nog in zijn eentje in de Tweede Kamer.

Europarlementariërs Rob Roos en Rob Rooken braken eind augustus met JA21 en zijn als onafhankelijken verder gegaan. Samen met vier andere prominente leden hadden zij kritiek op de partijtop en specifiek op mede-oprichter Annabel Nanninga, die naar de Tweede Kamer wil. Ze is nu fractievoorzitter voor JA21 in de Eerste Kamer. Nanninga staat op de tweede plek van de kandidatenlijst voor de Kamerverkiezingen in november.

Het bestuur van JA21 heeft “het volste vertrouwen in de partij”, zegt het in een reactie. “Sommige afzwaaiers waren niet tevreden met hun aangeboden plek op de kandidatenlijst, anderen wilden niet solliciteren.” De missie van de partij – een rechtse koerswijziging – “willen wij uitvoeren met mensen die er 100 procent voor willen gaan.”

JA21 schommelt in peilingen tussen één en twee zetels.