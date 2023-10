Wolf doodde 15 schapen in Overijssel

Een wolf heeft in augustus vijftien schapen gedood in Kallenkote, op de grens van Overijssel en Drenthe. Het roofdier beet acht dieren dood en zeven andere schapen moesten afgemaakt worden wegens ernstige verwondingen. In Drenthe en ook in Friesland hebben nog steeds de meeste wolvenaanvallen op vee plaats, blijkt uit de donderdag bekendgemaakte, nieuwste cijfers van BIJ12, het bureau dat voor de provincies wolvenzaken afhandelt.

In Drenthe leven twee van de negen wolvenroedels die Nederland telt. Roedels bestaan uit een ouderpaar, jonge wolven en pasgeboren welpen. Vooral rond Appelscha en Elsloo in Friesland en in de buurt van Dwingeloo en Vledder in Drenthe zijn in augustus schapen aangevallen door wolven. Het is volgens wolvenexperts waarschijnlijk dat wolven uit de Drentse roedels ook toeslaan in Overijssel en Friesland.

In de buurt van Ermelo, Uddel en Emst in Gelderland was in augustus ook een toename van wolvenaanvallen te zien. In Noord-Gelderland zitten drie van de zeven Gelderse roedels. Zeker twintig schapen werden aangevallen of gedood. Het schaap dat in juli in Rilland in Zeeland werd gedood was het slachtoffer van een hond, is uit DNA-onderzoek gebleken.

De provincies Drenthe en Gelderland en de Gelderse gemeente Nunspeet hebben bij de Europese Commissie aangedrongen op maatregelen tegen de wolf. Nunspeet wil voor een halfjaar toestemming om het dier in bepaalde gebieden af te schieten. De wolf is zwaar beschermd en mag tot nu toe op grond van Europese regels niet worden verstoord, bejaagd of gedood.