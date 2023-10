Dijkgraaf Co Verdaas wordt nieuwe deltacommissaris

Dijkgraaf Co Verdaas wordt regeringscommissaris voor het Nationaal Deltaprogramma. Hij volgt deltacommissaris Peter Glas op, die met pensioen gaat. Verdaas is nu dijkgraaf van waterschap Rivierenland, dat van alle schappen de meeste kilometers dijken en kades beheert vanaf de Duitse grens tot in Zuid-Holland.

De deltacommissaris gaat over de voortgang van het Nationaal Deltaprogramma. Daarin staat beschreven hoe Nederland zich moet weren tegen hoog- en laagwater, droogte en overstromingen. Ook wordt bepaald hoe Nederland de beschikking kan houden over voldoende zoetwater. Door de klimaatverandering en ruimtegebruik is waterbeheer een zeer belangrijk punt op politieke en economische agenda’s geworden. De deltacommissaris adviseert het kabinet daar ook gevraagd en ongevraagd over.

Verdaas was sinds 2019 dijkgraaf van waterschap Rivierenland. Daarvoor zat hij in de Tweede Kamer voor de PvdA, was hij gedeputeerde in Gelderland en korte tijd staatssecretaris van Economische Zaken. Hij trad af toen er ophef ontstond over zijn declaraties voor woon-werkverkeer als gedeputeerde. Het Gerechtshof in Arnhem besloot uiteindelijk dat hij daarvoor niet vervolgd hoefde te worden. Verdaas blijft deeltijdhoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft.